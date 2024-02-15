رسمياً.. المنتخب العراقي يتقدم 4 مراكز في تصنيف فيفا الجديد

السومرية نيوز – رياضة



تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم، أربع مراتب ليصبح في المركز 59 عالمياً وفق تصنيف الفيفا الشهري، فيما حافظ منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم قطر 2022 على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس، عن شهر فبراير لعام 2024.

وأصبح من المعتاد أن يحافظ منتخب الأرجنتين على الصدارة في الأشهر الماضية بعد تحقيقه مونديال قطر وثبات مستواه ونتائجه مع المدرب، ليونيل سكالوني.



ولم يشهد التصنيف تغييرا كبيرا في أفضل 10 منتخبات عالمية كونها لم تخض أي مباراة خلال شهر يناير الماضي.



*أفضل 10 منتخبات في تصنيف فيفا لشهر فبراير 2023:

1- الأرجنتين 2- فرنسا 3- إنجلترا 4- بلجيكا 5- البرازيل 6- هولندا 7- البرتغال 8- إسبانيا 9- إيطاليا 10- كرواتيا.



فيما شهدت قارتا إفريقيا وآسيا تغييرات كثيرة في منتخباتهما في التصنيف الحالي الصادر منذ قليل على موقع "فيفا" الرسمي.



إذ تقدم المنتخب الأردني 17 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر، ليحتل المرتبة 70 بعد النجاح الذي حققه بكأس آسيا 2023 في قطر.



واحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في البطولة بعد خسارته أمام منتخب قطر الذي قفز 21 مركزا في التصنيف ليحتل المرتبة 37.



وتقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصبح في المرتبة 53 عالميا.



وتقدم المغرب مركزا وحيدا ليصبح في الرقم 12، بينما تراجعت مصر 3 مراكز لتصبح في المركز 36.



وتراجع المنتخبان التونسي والجزائري 13 مركزا ليصبح نسور قرطاج في المركز 41، بينما الجزائر في المركز 43 عالميا بعد خروجهما من دور المجموعات في كأس إفريقيا 2023.



وتقدم منتخب العراق 4 مراكز ليصبح رقم 59 في التصنيف الشهري، في وقت تراجع فيه منتخب الإمارات خمسة مراكز ليصبح الـ69 عالميا.





