برشلونة يفكر في التعاقد مع صلاح الصيف القادم

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن "برشلونة يؤمن بأن محمد صلاح هو الأنسب والأفضل للفريق في مركز الجناح الأيمن، لكن النادي يصعب عليه التعاقد معه".وتشير الصحيفة إلى أن "المقابل المالي الكبير لصفقة لاعب مثل محمد صلاح، يخرجه من حسابات الجهاز الفني للبارسا".ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، لكن الأزمة تكمن أنه في حال رحيله عن "الريدز"، سيحصل على عروض مغرية من أندية الدوري السعودي للمحترفين.ويقدم صلاح مستويات مميزة في الموسم الحالي مع ليفربول، حيث سجل 18 هدفا في جميع البطولات وصنع 9 بإجمالي 27 مساهمة تهديفية خلال 27 مباراة.وبعيدا عن صلاح، قررت إدارة برشلونة المفاضلة بين عدة أسماء أخرى بمقدورها ماليا التعاقد مع أحدهم، وعلى رأسهم البرازيلي غابريل مارتينيلي لاعب أرسنال (22 عاما)، والمرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2027.ونجح مارتينيلي في تسجيل 7 أهداف مع "الغانرز" هذا الموسم، بينما تألق في الموسم الماضي بـ15 هدفا على كافة الأصعدة.وأدرج برشلونة في القائمة كذلك، اسم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.ويشجع برشلونة على ضم كفاراتسخيليا، بخلاف جودته الفنية الكبيرة وتسجيله 14 هدفا وصناعته 17 في الموسم الماضي، أنه بين الأقل أجرا داخل نابولي، بالإضافة لحديث وكيل أعماله عن رغبة اللاعب في تمثيل "البلوغرانا" أو غريمه الأزلي ريال مدريد.في المقابل، خرج المهاجم الإسباني نيكو ويليامز من حسابات برشلونة بعدما جدد عقده مع فريقه أتلتيك بيلباو الإسباني حتى عام 2027، في ديسمبر 2023.