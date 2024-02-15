الصقور يحتفظ بصدارة دوري نجوم العراق

وجرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية بعد الظهر.وانتهى الشوط الأول بتقدم الجوية بهدفين دون رد لنفط ميسان، وافتتح ايمن حسين التسجيل للصقور في مرمى نفط ميسان عند الدقيقة الـ 4 من راسية جميلة، ومن مجهود فردي سجل لاعب الجوية حسين جبار الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 14 .وفي الشوط الثاني سجل لاعب القوة الجوية علي جاسم هدفاً ثالثاً للصقور من كرة ذكية سددها بالمباشر من علامة الركنية لتسكن الشباك بعد ان اخفق حارس مرمى نفط ميسان امجد رحيم من ردها في الدقيقة الـ 80.وأضاف القوة الجوية هدفا رابعا في الدقيقة الـ 85 عن طريق علي جاسم .واحتفظ الجوية بصدارة الدوري برصيد 36 نقطة فيما بات نفط ميسان بالمركز السابع برصيد 19 نقطة.