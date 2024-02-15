برعاية "فيفا".. الكشف عن موعد ومكان إقامة كأس العرب

وقال حمد بن خليفة في تصريحات صحفية، إن "الاتحاد العربي يضع اللمسات الأخيرة لإقامة بطولة كأس العرب المقبلة في قطر خلال شهر كانون الاول من العام المقبل، تحت مظلة الفيفا".وأضاف "النسخة الماضية أقيمت تحت رعاية الفيفا بسبب التحضيرات الخاصة بكأس العالم، ونطمح إلى أن يستمر دعم الاتحاد الدولي لها حتى تزداد قيمتها ونضمن لها النجاح بدرجة أكبر".وكانت النسخة الماضية لكأس العرب في قطر 2021، قد انتهت بتتويج منتخب الجزائر باللقب بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين من دون رد في المباراة النهائية، بينما حل أصحاب الضيافة في المركز الثالث ثم حلت مصر رابعةً.وبدأت النسخة الماضية من البطولة بالأدوار التمهيدية قبل الوصول إلى مرحلة المجموعات، التي أقيمت بمشاركة 16 منتخبا، تأهل المتصدر والوصيف عن كل مجموعة إلى ربع النهائي وصولا إلى المباراة الختامية.وكانت تلك النسخة قد أقيمت برعاية الاتحادين الدولي والعربي لكرة القدم، للاطمئنان على جاهزية قطر لاستضافة الحدث الأكبر؛ كأس العالم 2022.