باريس يعلن: مبابي سيرحل عقب نهاية الموسم الجاري

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن باريس أصدر بيانا رسميا أعلن فيه رحيل مبابي، وتم إرساله إلى العديد من وسائل الإعلام.وقال بيان باريس "يؤكد النادي أن كيليان أبلغنا بقرار رحيله عن باريس في نهاية موسم 2024، ولم يتم الاتفاق بعد على شروط الرحيل بشكل كامل".وينتهي تعاقد مبابي مع الفريق الباريسي في 30 حزيران المقبل، وسط تكهنات بإمكانية انتقال اللاعب بالمجان إلى ريال مدريد في صيف 2024.وحاول باريس، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل.