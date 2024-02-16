نجوم العراق.. "ريمونتادا" تمنح الشرطة ثلاث نقاط على حساب القاسم

وسجل مهند علي "ميمي" مبكراً للقيثارة الخضراء عند الدقيقة الأولى، قبل أن يتمكن حيدر ماجد من تعديل النتيجة في الدقيقة 46 لصالح فريق القاسم.وتمكن لاعب نادي القاسم، المحترف بير جان ماري، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47.لكن الشرطة عاد بريمونتادا رائعة، إذ سجل "ميمي" الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 55، قبل أن يختتم علاء عبد الزهرة مهرجان الأهداف في الدقيقة 88.وبهذا الفوز، وصل الشرطة إلى النقطة 32 في وصافة ترتيب دوري النجوم، بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 14 في المركز 14.