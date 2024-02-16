ارسنال يطلق رصاصة سباق ضم مبابي.. ما موقف مدريد؟

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن كيليان مبابي أبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق بعد نهاية عقده في نهاية الموسم، وسط ارتباطه بقوة بالانتقال لريال مدريد الصيف المقبل.لكن أرتيتا أكد أن أرسنال يجب أن يشارك في سباق ضم مبابي هذا الصيف، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى أن المهاجم الفرنسي من المرجح أن ينضم إلى ريال مدريد.وفتح أرتيتا، في مؤتمره الصحفي قبل مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، الباب أمام إمكانية دخول أرسنال في محادثات لضم مبابي قائلا: "لما لا؟".وأضاف: "إذا أردنا أن نكون أفضل فريق، فسنحتاج إلى أفضل المواهب وأفضل اللاعبين، لكني لست مشاركًا في المفاوضات، ربما يكون إيدو (المدير الرياضي) والملاك".وواصل: "عندما يكون هناك لاعب بهذه الجودة، يجب علينا دائمًا أن نكون في تلك المحادثة".وأنهى مدرب أرسنال تصريحاته قائلا: "لكن، كما قلت (موجها حديثه للصحفي)، يبدو أن الأمر سيسير في اتجاه مختلف". في إشارة إلى اقترابه من الانتقال لريال مدريد.يذكر أن أرسنال ارتبط بقوة بضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كان إيفان توني لاعب برينتفورد أحد الأسماء المرشحة، لكنه استمر مع الفريق مع احتمالية بيعه الصيف المقبل.