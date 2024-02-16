قرار جديد للاتحاد الاسيوي بشأن مباراة الهلال السعودي وسباهان الإيراني

ويأتي هذا القرار، بعدما وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم أمس الخميس، الموافقة على نقل مباريات الهلال "الزعيم" ضمن دوري "روشن" إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".وحقق نادي الهلال "الزعيم" فوزا ثمينا على سباهان (3-1) في عقر داره، في القاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، في ذهاب الدور ثمن النهائي البطولة القارية.وكان من المقرر أن تقام المباراة الإياب المرتقبة بين الفريقين السعودي وضيفه الإيراني، مساء الخميس المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في العاصمة السعودية الرياض.ولكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وافق أيضا على نقل مباراة الهلال وسباهان إلى ملعب "المملكة أرينا".يذكر أن ملعب "المملكة أرينا" استضاف بطولة كأس موسم الرياض 2024، والذي شهد تتويج نادي الهلال باللقب على حساب النصر، بفوزه عليه بهدفين من دون رد.