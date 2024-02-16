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هل سيرحل دي يونج عن برشلونة.. تشافي يرد
Alsumaria Tv
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رد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على الأنباء التي أفادت برحيل أحد نجوم الفريق الكتالوني عقب نهاية الموسم.
وظهرت أنباء مؤخرا تفيد بأن نجم وسط برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج، على أعتاب مغادرة النادي الكتالوني في الصيف المقبل.
وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فرينكي لاعب مهم للغاية، ولاعب كرة قدم جيد، ويشعر بالراحة في النادي".
وبسؤاله عن رحيل اللاعب رد تشافي: "حان الوقت لنتحد، هناك 4 أشهر متبقية في الموسم، وهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الرحيل".
وزاد: "نحن نحاول تسوية الأمور وتصحيح الأخطاء للمنافسة، بجانب أن مستقبله يعتمد عليه".
واختتم: "الفريق بأكمله غير متسق وليس فرينكي وحده، في بعض المباريات سيطرنا وفي البعض الآخر فشلنا، افتقرنا للثبات وفرينكي ليس استثناءً، علينا جميعا أن نتخذ خطوة للأمام".
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