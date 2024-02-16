تصنيف دوريات آسيا لكرة القدم للشهر الحالي.. هذا مركز "العراقي"

وذكر بيان للاتحاد، ان "‏الدوري السعودي احتل الصدارة بعد ان حقق التصنيف الأول، وجاء الدوري العراقي في المركز الـ 10 على مستوى القارة الصفراء".وأضاف "بينما جاء الدوري الياباني بالمركز الثاني ثم الدوري الكوري الجنوبي بالمركز الثالث، والمركز الرابع جاء الدور القطري".وأوضح "بينما حل الدوري الايراني بالمركز الخامس، وجاء بالمركز السادس الدوري الإماراتي، في حين جاء الدوري الصيني بالمركز السابع، ثم الدوري التايلندي بالمركز الثامن، وحل الدوري الاوزبكستاني بالمركز التاسع، وبالمركز العاشر الدوري العراقي".