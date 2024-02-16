هل يكون صلاح بديلا عن مبابي في باريس؟

وابلغ كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان، أنه سيرحل مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده.وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن "باريس سان جيرمان يدرس خيار التعاقد مع محمد صلاح، المستهدف من أندية دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل مبابي المحتمل إلى ريال مدريد الصيف المقبل".وتواصل وسائل الإعلام، التكهن بملامح المشروع الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، في ظل الرحيل الوشيك لمبابي عن الفريق.وأجمعت تقارير صحفية أن "الإدارة الباريسية بصدد استثمار الأموال التي يوفرها رحيل مبابي، في بناء مشروع جديد يرتكز على 3 صفقات، جناح سريع بديل لمبابي، ولاعب وسط دفاعي، وصانع ألعاب".ونشرت صحيفة "ليكيب"، قائمة من الأسماء المرشحة، إضافة إلى محمد صلاح، مشيرة إلى أن الأولوية لدى الإدارة الباريسية لدعم الهجوم، ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.وأكدت تقارير أخرى أن باريس مستعد لدفع 130 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، وأيضا 175 مليون يورو لكسر عقد لياو مع ميلان.وتشمل قائمة الأسماء المرشحة أيضا لمشروع باريس، برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، ليني يورو مدافع ليل، برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل، وجوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ، مع إعادة تشافي سيمونز المعار إلى لايبزيغ الألماني.