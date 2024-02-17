هل سيلعب اللاعب علي جاسم مع نادي ريال بيتيس.. تعرف على التفاصيل

وانتشرت أنباء تفيد بأن نادي ريال بيتيس الإسباني، يرغب في التعاقد مع علي جاسم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وبحسب winwin فان إدارة نادي الكهرباء العراقي، المالكة لبطاقة اللاعب علي جاسم ليست مستعجلة بشأن العروض التي يتلقاها اللاعب من الأندية الأوروبية والعربية، إذ أكدت وصول عدة عروض، بينها رسمية وأخرى تفاوضية خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد انتهاء منافسات كأس آسيا.كما ان إدارة الكهرباء لم تتلق أي عرض من نادي ريال بيتيس الإسباني، وكل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح، وفي حال تلقت أي عرض فإنها لن تناقشه في الوقت الحالي، وإنما ستنتظر عودة اللاعب في الصيف ومن ثم تفتح باب التفاوض مع الأندية بالتنسيق والتشاور مع اللاعب.فيما أن اللاعب علي جاسم هادئ في الفترة الحالية، ويأمل بالتتويج مع القوة الجوية بلقب دوري نجوم العراق، لكنه يفكر جديًّا بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الصيف المقبل، وفي الوقت نفسه ربما يقبل بعرض عربي في حال كان ملبيًا للطموح ويسهم في تطوره، بحسب winwin.ويعد علي جاسم البالغ من العمر 20 عامًا أحد أهم المواهب في الكرة العراقية، نظرًا لمستوياته المميزة التي قدمها مع المنتخب العراقي في كأس آسيا قطر 2024، ومع القوة الجوية في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.ونجح جاسم في كأس آسيا 2024 في صناعة 3 أهداف لزملائه، وهو ثاني أكثر لاعب صناعة للفرص برصيد 7 فرص، كما أكمل 8 مراوغات ناجحة في دور المجموعات.وفي 22 يوليو/ تموز 2023، قرر علي جاسم فسخ عقده مع أنطاليا سبور التركي بالتراضي، بعد يوم واحد من الدخول في تدريبات الفريق الذي تعاقد معه في وقت سابق لمدة 3 مواسم.وكان مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، قد أكد في تصريحات لإذاعة "تيلد مدريد"، أن اللاعب علي جاسم ينتظره مستقبل عظيم.