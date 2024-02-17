مبابي يبلغ ريال مدريد بقرار مهم وحاسم

وذكرت العديد من التقارير، الخميس الماضي، أن مبابي أبلغ إدارة باريس بشكل نهائي بأنه لن يستمر مع النادي وسيرحل مجانا في الصيف.وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المهاجم الفرنسي أبلغ باريس سان جيرمان وأيضا ريال مدريد في نفس الوقت بقرار رحيله عن الفريق الفرنسي، وكان ذلك يوم الثلاثاء الماضي، رغم أن القرار لم يظهر للنور، إلا يوم الخميس.وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تصرف مبابي بإبلاغ باريس والريال بقراره النهائي، كان موضع تقدير كبير لدى مسؤولي الفريق الملكي، الذين انتظروا هذا الإجراء منذ فترة طويلة.وذكرت أن مبابي اتخذ قراره باللعب لفريق ريال مدريد منذ فترة طويلة، حيث كان الخطاب الخاص بعدم التجديد الصيف الماضي خطوة أولى ومهمة من جانب اللاعب، لكن لا تزال هناك تفاصيل يتعين حسمها في المفاوضات الجارية بين خوسيه أنخيل سانشيز، المدير الرياضي لنادي ريال مدريد، وفايزة العماري، والدة ووكيلة مبابي.وأدرك كليان مبابي بأنه لن يحصل في ريال مدريد على نفس راتبه في باريس سان جيرمان، ويتقبل هذا الأمر حتى لا يتسبب في إخلال التوازن المالي للنادي الملكي.