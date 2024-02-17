حسم جدل صفقة انتقال مبابي لريال مدريد

أزال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، كل الجدل حول صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الميرنجي.

وكان اللاعب أبلغ إدارة باريس بأنه سيرحل مجانا، الثلاثاء الماضي، ما يمهد طريقه صوب "سانتياجو برنابيو".

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أخبر فلورنتينو بيريز بالفعل بعض نجوم ريال مدريد في غرفة الملابس عن وصول مبابي إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.

يذكر أن مبابي ارتبط أيضا بالانتقال إلى صفوف آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت تقارير إسبانية إن ريال مدريد سيضع في عقد مبابي العديد من المكافآت التي قد ترضي اللاعب الفرنسي، وفي نفس الوقت لا تجعل راتبه أعلى كثيرا من زملائه في صفوف الميرنجي.