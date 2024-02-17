توخيل يكشف احداث غرفة ملابس بايرن ميونخ

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على بوخوم، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني.وتأتي هذه المباراة، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ليفركوزن متصدر المسابقة، بثلاثية دون رد، وهو ما جعل المدرب واللاعبين يواجهون انتقادات.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن توخيل انتقد نجوم بايرن ميونخ بعد اللقاء، بقوله: "يجب علي أن أتكيف مع مستواكم، لأنكم غير جيدين".وقال توخيل في المؤتمر الصحفي لمباراة بوخوم: "المدرب الذي يقول شيئا مثل هذا، لن يتواجد أبدا مع الفريق في الحافلة مرة أخرى".وأضاف: "نحن نتحمل الهزيمة معا، لأننا فريق واحد ولا يمكن أن قول ذلك".ومن جانبه، قال ديتير نيكليس، المسؤول الصحفي للنادي: "هذا لم يحدث، ببساطة هذا غير صحيح، خروج مثل هذه الجمل يمكنها أن تؤثر على الفريق بشكل سلبي".ويبتعد بايرن ميونخ بفارق 5 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، فضلا عن الخسارة أمام لاتسيو الإيطالي بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وكانت تقارير صحفية ألمانية، قد أكدت أن توخيل يعيش أيامه الأخيرة مع بطل ألمانيا التاريخي.