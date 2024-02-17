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رونالدو يبصم على رقم مذهل
Alsumaria Tv
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وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بصمته على رقم مذهل هذا الموسم على المستويين المحلي والدولي، بعدما هز شباك الفتح، مساء اليوم السبت.
وافتتح "صاروخ ماديرا" التهديف في المباراة، بالدقيقة 17 عبر تسديدة رائعة، مستغلا عرضية سلطان الغنام.
وبهذا الهدف، وصل "الدون" للمساهمة التهديفية رقم 50 هذا الموسم مع النصر والمنتخب البرتغالي.
وسجل رونالدو (39 عاما) 32 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة مع النصر، بينما أحرز مع البرتغال 5 أهداف وصنع هدفين، وبالتالي، وصل إجمالي المساهمة التهديفية إلى 50 (سجل 37 وصنع 13).
يذكر أن رونالدو رفع رصيده إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن، موسعا الفارق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال.
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