تقرير إسباني يفجر مفاجأة: ممثلو مبابي تواصلوا مع مانشستر سيتي

ومن المعروف، أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع مبابي في الموسم المقبل، بعد محاولات مكثفة لضمه في السنوات الماضية.وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ممثلي مبابي على اتصال مستمر مع ريال مدريد، في الأيام الماضية، ولكنهم يتواصلون أيضا مع مانشستر سيتي.وأضاف التقرير، أن أحد ممثلي مبابي، تواجد في مدينة مانشستر، يوم الإثنين الماضي، واجتمع مع بعض ممثلي بطل أوروبا.وينتهي تعاقد مبابي مع الفريق الباريسي في 30 حزيران المقبل، وسط تكهنات بإمكانية انتقال اللاعب بالمجان إلى ريال مدريد في صيف 2024.وحاول باريس، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي قرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل، وأبلغ ناديه بذلك وفقا للعديد من التقارير الصحفية.