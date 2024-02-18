سواريز: ريال مدريد قرر بيع بنزيما من أجلي

ويعتبر سواريز أحد أبرز اللاعبين في تاريخ برشلونة، الذي لعب له بين عامي 2014 و2020، وخاض أكثر من 300 مباراة بقميصه، مسجلا 209 أهداف، كما ساهم في تحقيق جميع الألقاب الممكنة.وتابع نجم ليفربول وأياكس أمستردام السابق، في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "قبل كأس العالم 2014، أراد ريال مدريد ضمي، وكان كل شيء يسير في الطريق الصحيح".وأضاف: "لقد كانوا يخططون لبيع بنزيما إلى آرسنال، وقد تم كل شيء.. عندما بدأ كأس العالم، انضم برشلونة إلى السباق، ومن الواضح أنني فضلت برشلونة".وأكمل سواريز: "بعد مشكلتي مع كيلليني وقرار إيقافي، خفض ريال مدريد اهتمامه، وأصبح برشلونة أكثر اهتمامًا.. في النهاية كان لدي الخياران، واخترت برشلونة لأنه كان حلمي".