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سيدات العراق في السعودية للمنافسة على غرب آسيا
Alsumaria Tv
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وصل وفد منتخب سيدات العراق، اليوم الأحد، إلى مدينةِ جدة في المملكةِ العربية السعودية.
وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، إن "وفد منتخبنا الوطنيّ لكُرةِ القدم للسيدات، وصل اليوم، إلى مدينةِ جدة في المملكةِ العربية السعودية، التي تحتضن منافساتَ النُسخة العاشرة لبُطولةِ اتحاد غرب آسيا للسيدات".
وسيلعب منتخبنا في المجموعةِ الثانية إلى جانبِ منتخبات فلسطين والنيبال وسوريا.
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