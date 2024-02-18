سيدات العراق في السعودية للمنافسة على غرب آسيا

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، إن "وفد منتخبنا الوطنيّ لكُرةِ القدم للسيدات، وصل اليوم، إلى مدينةِ جدة في المملكةِ العربية السعودية، التي تحتضن منافساتَ النُسخة العاشرة لبُطولةِ اتحاد غرب آسيا للسيدات".وسيلعب منتخبنا في المجموعةِ الثانية إلى جانبِ منتخبات فلسطين والنيبال وسوريا.