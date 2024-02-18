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الريال يسقط في فخ التعادل امام رايو فاليكانو

رياضة

2024-02-18 | 10:20
الريال يسقط في فخ التعادل امام رايو فاليكانو
المصدر:
وكالات
459 مشاهدة

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه رايو فاليكانو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الليجا، على ملعب تيريزا ريفيرو.

وسجل لريال مدريد، خوسيلو في الدقيقة الثالثة، فيما تعادل راؤول دي توماس لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الليجا، مقابل 25 نقطة في جعبة رايو فاليكانو صاحب المرتبة 14.
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ريال مدريد

رايو فاليكانو

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