تطورات جديدة تخص إصابة مهاجم ليفربول

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة حول إصابة البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول.

وتعرض جوتا للإصابة خلال مواجهة ليفربول أمام برينتفورد، أمس السبت، ضمن لقاءات الجولة 25 للبريميرليج.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن جوتا خضع لفحص طبي، أمس السبت، بعد إصابته في الركبة خلال مباراة برينتفورد.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك مخاوف أن تكون إصابة جوتا في الرباط الصليبي الخلفي.

وتعرض جوتا لإصابة قوية قبل نهاية الشوط الأول ولم يستطع إكمال اللقاء، ليغادر ويدخل بدلا منه محمد صلاح.

وبعد فوزه الكبير على ملعب برينتفورد أمس بتتيجة 4-1 يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة.