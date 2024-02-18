هاري كين على رادار عملاق إنجليزي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، عن احتمالية عودة هاري كين، نجم بايرن ميونخ، للدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم كين لصفوف بايرن، مطلع الموسم الجاري، قادما من توتنهام.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، فإن تشيلسي يراقب موقف هاري كين مع بايرن ميونخ.

وأشارت الشبكة، وفقا لتقارير ألمانية، أن كين ليس سعيدا في ألمانيا، ويميل للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الشبكة، أن تشيلسي سيحاول معادلة ما دفعه بايرن ميونخ في الصيف الماضي، لإعادة كين إلى البريميرليج.

ويدرك تشيلسي أن الفريق يضم عناصر مميزة في مختلف المراكز، ويحتاج إلى مهاجم من العيار الثقيل.

وسجل هاري كين 28 هدفا في 29 مباراة مع بايرن في جميع المسابقات هذا الموسم، وقدم ثمانية تمريرات حاسمة.