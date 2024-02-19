رسميا.. مبابي يوقع لريال مدريد

فوفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.وأشارت إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022.وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.وذكرت أنه تم إغلاق الاتفاق بشكل نهائي قبل أسبوعين، وكان الشخص المسؤول عن قيادة المفاوضات هو خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي لريال مدريد.وكشفت أن سانشيز اتصل بممثلي مبابي في بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لمعرفة مدى استعداد اللاعب للتوقيع مع ريال مدريد، وكان الرد إيجابيًا، لذلك تم الاتفاق على حسم كل شيء خلال شهر فبراير/ شباط الجاري.