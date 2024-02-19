بمفاجأة كبيرة.. عموتة يعلن موعد رحيله عن منتخب الأردن (فيديو)

أعلن مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، اليوم الاثنين، أنه يناقش مع الاتحاد الأردني مسألة رحيله، وذلك بعد أسابيع قليلة من قيادته "النشامى" لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس آسيا.

وقال عموتة في تصريحات للقناة "الثانية" المغربية: "بدأت بالفعل مناقشة مسألة الرحيل عن تدريب منتخب الأردن، لكن لن أرحل الآن، لكن بعد ثلاثة أو أربعة أشهر لأن عقدي لا زال ساريا، نظرا لأنني أواجه بعض الظروف الصعبة التي تتطلب تواجدي مع عائلتي في المغرب".