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النجف يهزم الحدود بثلاثية في "نجوم العراق"
Alsumaria Tv
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تمكن فريق النجف من الفوز على نظيره الحدود بثلاثية بيضاء، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق.
وسجل هدف النجف الأول دومنيك مندي في الدقيقة السادسة عبر ركلة جزاء سددها بنجاح، وضاعف حازم مستوري النتيجة عند الدقيقة 45+4.
وجاء الهدف الثالث لغزلان البادية عن طريق اللاعب حازم مستوري في الدقيقة 50.
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