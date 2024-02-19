اخبار غير سارة للبرازيل في كوبا أمريكا

وقال بافيا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لن يشارك نيمار في بطولة كوبا أمريكا، هذا شيء أصبح مؤكدا، إذ أن شفاءه لن يتم بشكل كامل في هذا التوقيت".وأضاف "ربما ننتظر عودته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في أيلول المقبل. أعتقد قد يكون جاهزا في هذا التوقيت".وذكرت الصحيفة أن "البرازيلي ريكاردو روزا، المعد البدني للنجم العالمي نيمار دا سيلفا، يشرف على المرحلة الثالثة من علاجه، حسبما ذكرت مصادر خاصة للصحيفة".كان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة البرازيل أمام الأوروجواي، يوم 18 تشرين الأول الماضي.