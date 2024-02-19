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"كأس إفريقيا 2025".. "الكاف" يستقر على إقامة البطولة بالمغرب

رياضة

2024-02-19 | 09:11
&quot;كأس إفريقيا 2025&quot;.. &quot;الكاف&quot; يستقر على إقامة البطولة بالمغرب
97 مشاهدة

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بصورة مبدئية على الموعد المقترح لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم المقررة عام 2025 بضيافة المغرب، شهري يوليو وأغسطس.

وكشف مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لوكالة "فرانس برس" عن "اتفاق مبدئي بين الكاف والاتحاد المغربي لإقامة البطولة في صيف 2025، وتحديدا في شهري يوليو وأغسطس".

وأكد المصدر أن "الموعد تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الدولي (فيفا) بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي اختتمت هذا الشهر في كوت ديفوار".

وأضاف أن "الموعد المقترح حاليا في الفترة من 20 يوليو إلى 16 أو 17 أغسطس 2025".

ويطرح تنظيم بطولة كأس إفريقيا في العام المقبل في المغرب مشكلات مختلفة. فإقامتها في يناير وفبراير لا يترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعدما تم اعتماد التواريخ التي وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يونيو الماضي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

في حين أن تنظيم كأس إفريقيا في يونيو ويوليو 2025 سيتعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي ينظمها "الفيفا" والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة.

وقد يكون من المستحيل تأجيل كأس إفريقيا 2025 حتى عام 2026 الذي سيشهد أول مونديال يشارك فيه 48 منتخبا في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
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