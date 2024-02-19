نجم السيتي يوجه رسالة لـ ليفربول: صلاح "لا يقدر بثمن"

وقال ميكاه، لاعب مانشستر سيتي وفيورنتينا الإيطالي وأستون فيلا السابق لبودكاست "ذا ريست إز فوتبول": هل تعرفون مدى جودة محمد صلاح؟ لقد عاد من كأس أمم إفريقيا وهو مصاب في أوتار الركبة، ينزل من مقاعد البدلاء ويسجل هدفاً ويصنع آخر في مباراة برنتفورد، الكل يحلم بفعل ما يفعله محمد صلاح، فهو لاعب مميز".وارتبط صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي الصيف الماضي لكنه بقي في نهاية المطاف مع ناديه الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حالياً، بينما أحرز النجم المصري 19 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة في 28 مباراة لعبها في كافة البطولات.