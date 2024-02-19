الطلبة يهزم الشرطة في "ديربي بغداد"

حسم فريق الطلبة، ديربي بغداد لصالحه بعد فوزه، مساء اليوم الاثنين، على نظيره الشرطة ضمن دوري نجوم العراق.

وسجل الطلبة هدفين مقابل هدف للشرطة خلال شوطي المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي. وبهذا الفوز يرتفع رصيد الطلبة الى 23 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي رصيد الشرطة 32 نقطة في المركز الثاني خلف فريق القوة الجوية الذي سيلتقي نظيره الزوراء يوم غد.