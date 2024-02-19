الكشف عن "اتصال" بين زيدان وبايرن ميونخ

أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الاثنين، بأن بايرن ميونخ وضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، ضمن قائمة المرشحين لخلافة الألماني توماس توخيل.

وتلقى بايرن 3 هزائم متتالية أمام باير ليفركوزن ولاتسيو وبوخوم، بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن صدارة البوندسليجا، ويصعب مهمته في بلوغ دور الـ 16 بالبطولة القارية.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الأمور بين بايرن وتوخيل لم تكن على أفضل حال خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يدفع النادي لإقالة مدربه.

وأكدت أن قادة بايرن اتصلوا بالفعل بالفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، من أجل خلافة توماس توخيل.

ولم يتول زيدان قيادة أي فريق، منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021، حيث كان ينتظر تولي قيادة المنتخب الفرنسي خلفا لديديه ديشامب، الذي تم تجديد تعاقده.