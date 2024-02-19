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نيمار يتضامن مع باريس ضد مبابي

رياضة

2024-02-19 | 16:33
نيمار يتضامن مع باريس ضد مبابي
المصدر:
موقع كووورة
1,456 مشاهدة

تضامن البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي، مع باريس سان جيرمان، ضد زميله السابق كيليان مبابي.

وأشار نيمار بعلامة الإعجاب ضد منشور على إنستجرام، ينتقد مبابي، في ظل الضجة المثارة حول رحيله الوشيك عن باريس للانتقال إلى ريال مدريد.
 
كما أشار هذا المنشور إلى أنه لا يجب أن يكون هناك أي لاعب أهم من الفريق.

وأضاف المنشور أن غرور النجم الفرنسي بدأ يفسد الأجواء داخل صفوف الفريق الباريسي، وهو يبدأ العمل في مشروع جديد.

وتزامل نيمار مع مبابي على مدار 6 مواسم في حديقة الأمراء، قبل رحيل النجم البرازيلي إلى الهلال في بداية الموسم الجاري.

أما مبابي فإن تعاقده مع باريس ينتهي في 30 حزيران المقبل، ويقال إنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.
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