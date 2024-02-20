"ملعب المدينة" مسرحاً للكلاسيكو المرتقب بين الزوراء والجوية اليوم

ويتربع الجوية على قمة المسابقة برصيد (36 نقطة)، بينما يقف غريمه التقليدي ثالثاً وله (24 نقطة).وتتسم لقاءات الكلاسيكو بطابع خاص لما يمتلكه الصقور والنوارس من تاريخ عريق وبطولات وكؤوس وأسماء مميزة، فضلاً عن قاعدة جماهيرية كبيرة.ويرفع الأزرق شعار الفوز من أجل توسيع الفارق مع أقرب منافسيه والمضي قدماً نحو إحراز النجمة الثامنة في تاريخ النادي، مستنداً إلى عامل الاستقرار الفني وسلسلة النتائج الإيجابية، إضافة إلى نوعية لاعبيه الذين يعدون ضمن قائمة الأفضل محلياً وجلهم في صفوف المنتخبات الوطنية ومنهم المهاجم أيمن حسين وإبراهيم بايش وعلي جاسم وسعد ناطق وحسين جبار وسعد عبد الأمير وغيرهم.وفي المقابل يتطلع الأبيض للتعويض إثر تعرضه لخسارة غير متوقعة أمام كربلاء في آخر اختبار له، ولذلك فإنه يبحث في مباراة الكلاسيكو عن استعادة التوازن من خلال تحقيق الفوز الذي سيكون بمثابة الحافز المعنوي للاعبين من أجل العودة بقوة إلى أجواء المنافسة على اللقب.بدوره يستضيف نفط ميسان نظيره دهوك، سعياً لتحقيق النقاط الثلاث التي تعيده إلى سكة الانتصارات بعد 7 مباريات على التوالي لم يذق فيها طعم الفوز، إلا أنه سيصطدم بإمكانات صقور الجبال الفريق الطامح للنهوض من كبوة الخسارة أمام نفط البصرة في الجولة الـ14.ويلعب اليوم أيضاً الكرخ أمام نفط الوسط، ويحل نوروز ضيفاً على نادي القاسم.وكانت مباراة النفط وضيفه نفط البصرة لحساب الجولة نفسها قد تم تأجيلها إلى يوم غد الأربعاء ونقلها إلى ملعب المدينة الدولي، وذلك بسبب دخول ملعب الزوراء مرحلة البذور الشتوية وعدم إمكانية إقامة اللقاءات عليه.يشار إلى أنَّ ملعب الزوراء هو الأرض المفترضة لنادي النفط الرياضي.