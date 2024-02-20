وفاة صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 1990.. من هو "أندرياس بريمه"؟

السومرية نيوز – رياضة



توفي أندرياس بريمه، الذي سجل هدف فوز ألمانيا في نهائي كأس العالم 1990، عن عمر يناهز 63 عاما إثر أزمة قلبية، حسبما أكدت زوجته سوزان شيفر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء نيابة عن الأسرة.



وجاء في بيان شيفر: بحزن عميق أعلن نيابة عن العائلة أن زوجي أندرياس بريمه توفي فجأة وبشكل غير متوقع بين عشية وضحاها بعد سكتة قلبية. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب والامتناع عن طرح الأسئلة.



وخاض بريمه 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وأحرز هدف تتويج الفريق بكأس العالم للمرة الثالثة قبل 34 عاما من ركلة جزاء خلال الفوز 1 - صفر على الأرجنتين، بقيادة نجمها الأسطوري دييغو مارادونا، في المباراة النهائية لمونديال 1990، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما. وخاض بريمه 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وأحرز هدف تتويج الفريق بكأس العالم للمرة الثالثة قبل 34 عاما من ركلة جزاء خلال الفوز 1 - صفر على الأرجنتين، بقيادة نجمها الأسطوري دييغو مارادونا، في المباراة النهائية لمونديال 1990، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.