"علي جاسم" يفوز بجائزة نجم المستقبل في بطولة آسيا

السومرية نيوز – رياضة



أعلن الاتحاد الآسيوي، اليوم الثلاثاء، فوز لاعب المنتخب الوطني العراقي علي جاسم بجائزة نجم المستقبل كأفضل لاعب شاب في بطولة آسيا 2024، بتصويت الجمهور.



وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة المرشحين للقب نجم المستقبل في بطولة كأس آسيا قطر 2023 والتي توج فيها منتخب العنابي باللقب، وهم كل من الأوزبكي "عباسبيك فايزوللاييف"، ونجم المنتخب العراقي علي جاسم والكوري لي كانغ-اين والأردني علي علوان والياباني تاكيفوسا كوبو والاسترالي جوردان بوس والسعودي عبدالله رديف والإندنوسي مارسيلينو فردينان والإماراتي سلطان عادل والماليزي عارف أيمن.

وكان علي جاسم (20 عاماً) من بين أكثر اللاعبين الذين تم الحديث عنهم في آسيا خلال الأشهر الأخيرة بعد تسجيله أربعة أهداف في خمس مباريات لفريقه القوة الجوية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في كأس آسيا قطر 2024.