تذاكر مجانية لجمهور الكهرباء في مباراته امام العهد اللبناني

وقال نادي الكهرباء، أنه "سيتم توزيعها على الجماهير مجانًا عند أبواب الملعب، كما سيتم فتح مرآب الملعب لأصحاب المركبات".ويستضيف الكهرباء، العهد، مساء اليوم، على ملعب مدينة البصرة الرياضية بإياب دور نصف نهائي الغرب بكآس الاتحاد الآسيوي.كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على إستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط قد انتهت بفوز الكهربا (1-0).يُذكر أن الكهرباء تصدّر جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات بـ13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط للوحدات الأردني الذي حلّ ثانيا.على الجانب الآخر، حلّ العهد وصيفًا لمجموعته بـ6 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف النهضة العُماني المتصدر.