كأس الأمم الأفريقية 2025.. قرعة الدور التمهيدي

وتقام منافسات الدور التمهيدي للبطولة القارية في الفترة بين 20 إلى 26 آذار المقبل.وتصعد 4 منتخبات بعد نهاية الدور التمهيدي إلى مرحلة المجموعات التي تضم (48 منتخبا) يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة.ويصعد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 متصدر ووصيف كل مجموعة بمجموع 24 منتخبا.ويشارك منتخب المغرب صاحب الضيافة في التصفيات على أن يشارك في النهائيات رسميا، ويتم تخصيص مقعد واحد من مجموعته للتأهل للبطولة القارية.ولم يعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) الموعد الرسمي لنهائيات "الكان 2025" أو موعد تصفيات مرحلة المجموعات.