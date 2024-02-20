"ساندويش" يدخل مدرب الفراعنة الى المستشفى.. تفاصيل الوعكة الصحية

ونقل حسام حسن إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يخرج صباح اليوم الثلاثاء مع توصية طبية بالراحة.وعانى المدرب المصري من إجهاد شديد بسبب بدء العمل مبكراً من خلال اجتماعه بالجهاز المعاون في اتحاد الكرة لعدة ساعات ثم حرص على السفر إلى الإسماعيلية لحضور مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك.وشاهد حسام حسن المباراة بشكل طبيعي، لكن لم يتناول الجهاز الفني أي وجبات طوال اليوم ولضيق الوقت قرروا شراء "ساندوتشات" لتناولها في طريق السفر من الإسماعيلية إلى القاهرة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.إلى ذلك شعر حسام حسن بألم شديد في المعدة وضيق تنفس بعد الوصول إلى القاهرة، ليتم نقله للمستشفى فوراً بمعرفة شقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، للاطمئنان عليه.وكشفت الفحوصات الطبية عن معاناته من حساسية شديدة وتسمم في المعدة نتيجة وجبة تناولها في طريق عودته إلى القاهرة، ومكث على أجهزة التنفس لمدة 4 ساعات.وخرج من المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد الاطمئنان على حالته مع توصية طبية بضرورة الراحة.ويبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر مهمته الأولى في اذار المقبل، حين يلعب المنتخب البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.