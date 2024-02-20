رئيس الارجنتين يكشف عن حلمه.. ما شأن ميسي؟

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في التاريخ، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2، عقب نهاية المباراة بنتيجة 3-3.وانضمت مسابقة كأس العالم لسلسلة البطولات التاريخية التي حققها ميسي على مدار مسيرته رفقة الأندية ومنتخب بلاده.وعن هذا الأمر، قال رئيس الأرجنتين في تصريحات أبرزها موقع "sportskeeda" العالمي: "ليونيل ميسي هو أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق".وأضاف: "ميسي لاعب مستحيل أن يتكرر، إنه الأفضل في كل شيء بكل تأكيد".واختتم: "أود التحدث معه، يجب أن يكون الأمر مثيرًا للاهتمام، سأكون محظوظًا بذلك لأنني قادر على فعل هذا الأمر".جدير بالذكر أن هناك مطالبات قوية بمشاركة ميسي في نهائيات كأس العالم 2026 المقبلة، رغم أن اللاعب شدد على صعوبة الأمر.