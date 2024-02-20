التعادل السلبي يحسم "كلاسيكو العراق"

حسم التعادل السلبي، مساء الثلاثاء، "كلاسيكو العراق" بين الزوراء والجوية في دوري نجوم العراق.

ولم يتمكن النوارس والصقور من تسجيل أي هدف خلال شوطي المباراة التي احتضنها ملعب المدينة في بغداد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الجوية الى 37 نقطة في المركز الأول، كما ارتفع رصيد الزوراء الى 25 نقطة في المركز الثالث خلف فريق الشرطة.