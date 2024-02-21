رسمياً.. العراقي "ريبين سولاقا" ينتقل لنادي سيؤول الكوري الجنوبي (صور)

السومرية نيوز – رياضة



أعلن نادي سيؤول الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، تعاقده رسمياً مع لاعب المنتخب الوطني العراقي ريبين سولاقا، قادماً نادي برومابويكارنا السويدي.



وذكر النادي الكوري في بيان أطلعت عليه السومرية نيوز، "نادي سيول يتعاقد مع مدافع المنتخب العراقي ليفين سولاكا.. مرحبًا بك في نادي سيول".







قال ريبين سولاكا، "أنا سعيد للغاية لانضمامي إلى نادي كبير مثل نادي سيول لديه العديد من اللاعبين الجيدين، مثل الكابتن كي سونجيوينغ. وبما أن لدي الكثير من الخبرة في اللعب في العديد من الدوريات حول العالم، أريد أن أقدم عوناً كبيراً للفريق"، مضيفا، "أعرف جيدًا ما يجب علي فعله، لذلك أريد أن أتكيف بسرعة مع الفريق وإظهار أداء جيد لجماهيرنا في أقرب وقت ممكن. سنبذل قصارى جهدنا لجعل مشجعي نادي سيول، سعداء". قال ريبين سولاكا، "أنا سعيد للغاية لانضمامي إلى نادي كبير مثل نادي سيول لديه العديد من اللاعبين الجيدين، مثل الكابتن كي سونجيوينغ. وبما أن لدي الكثير من الخبرة في اللعب في العديد من الدوريات حول العالم، أريد أن أقدم عوناً كبيراً للفريق"، مضيفا، "أعرف جيدًا ما يجب علي فعله، لذلك أريد أن أتكيف بسرعة مع الفريق وإظهار أداء جيد لجماهيرنا في أقرب وقت ممكن. سنبذل قصارى جهدنا لجعل مشجعي نادي سيول، سعداء".







وبهذا التعاقد يكون سولاقا ثاني لاعب عراقي يرتدي قميص نادي سيؤول بعد عباس عبيد الذي لعب في الدوري الكوري مع سيؤول موسم 96-97، كما سيكون رابع لاعب عراقي في يلعب في الدوري الكوري بعد عباس عبيد، وصادق سعدون، وعلي عباس.







