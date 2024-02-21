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الليلة.. صراع "ناري" بين برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

رياضة

2024-02-21 | 05:06
الليلة.. صراع &quot;ناري&quot; بين برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا
190 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يحل فريق برشلونة الإسبانى، ضيفا ثقيلا على نظيره نابولى الإيطالي، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة نابولي ضد برشلونة، في تمام الحادية عشر من مساء اليوم، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في مدينة نابولي، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما جاء في المركز الأول في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن بورتو الذى حسم الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

فيما جاء فريق نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 1 وخسارة 2 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 9 أهداف.

ويتفوق برشلونة بشكل واضح على نابولي خلال المواجهات الأوروبية الرسمية الأربع التي جمعت بينهما فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز برشلونة فى مباراتين وتعادل في مثلهما.

ولم يعرف نابولى الفوز في أى مباراة أوروبية رسمية على البارسا، وهو ما يعزز فرص الفريق الكتالوني في دور الـ 16 بالمسابقة الأوروبية.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة مواجهة الإياب على ملعبه "مونتجويك الأولمبي"، في العاشرة من مساء الثلاثاء الموافق 12 مارس المقبل.
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