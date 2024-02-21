الكشف عن طبيعة إصابة صلاح قبيل مواجهة ليفربول ولوتون تاون

وقال كلوب قبيل مواجهة ليفربول ولوتون تاون في تصريحات نقلها موقع "talkSPORT"، إن "صلاح يشعر بآلام بعد أن لعب أكثر من شوط في لقاء برينتفورد".وأضاف المدرب الألماني: "بالنسبة لصلاح، نقيم الأمر يوما بعد يوم. شعر بآلام في نفس موضع الإصابة القديمة. الأمر ليس كبيرا. يجب أن ننتظر".ولم يكشف كلوب ما إن كان سيشرك صلاح في لقاء الليلة ضد لوتون تاون أم سيريحه ليتعافى بشكل جيد.ويعاني ليفربول من عدة إصابات في صفوفه، حيث سيغيب عن لقاء اليوم كل من أليسون بيكر، وترينت ألكسندر أرنولد، وودومينيك سوبوسلاي، وداروين نونيز، وتياغو ألكانتارا، وجوتا بسبب إصابات مختلفة.يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.وغاب صلاح عن الملاعب شهرا كاملا بعد إصابة عضلية خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، قبل أن يعود نهاية الأسبوع الماضي ويشارك كبديل في لقاء ليفربول وبرينتفورد.واضطر كلوب في لقاء برينتفورد للدفع بصلاح في الدقيقة 44 بدلا من ديوغو جوتا المصاب، وجاءت مشاركة النجم المصري مبكرة عما كان متوقعا، ويبدو أن ذلك كان له تأثير على لياقته البدنية.