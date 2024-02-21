بطل كأس العالم 1998 يحذر الريال من التعاقد مع مبابي: انتظروا المشاكل

وبات مبابي (25 عاماً) على وشك الانتقال الصيف المقبل إلى ريال مدريد بعدما أبلغ ناديه الحالي باريس سان جيرمان أنه سيغادر بعد نهاية عقده الحالي شهر حزيران.وقال إيمانويل بيتي لاعب أرسنال اللندني وبرشلونة الإسباني السابق لصحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة يوم الأربعاء: "سئم الفرنسيون من مبابي، كل 3 أسابيع حديث عنه "هل تناول إفطاره هذا الصباح؟" "هل نام؟" وإذا كان الشعب يشعر بالملل من التركيز على مبابي فكيف يشعر زملاؤه اللاعبون؟.وواصل: "أصبح مبابي محور حديثنا بشكل مستمر، ليس هناك تركيز على باريس سان جيرمان، بل كل شيء يتمحور حول كيليان".ووجه الفرنسي المخضرم تحذيراً لريال مدريد قائلاً: "مبابي سيجلب المشاكل معه إلى ريال مدريد، ليس فقط من ناحية المرتب وإثارة غيرة زملائه الآخرين، بل حتى داخل الملعب فهناك فينيسيوس جونيور وجود بيلنغهام، ما يعني أنه سيلعب في قلب الهجوم وهذا ليس مكانه المحبب ما سيشعل المزيد من التوتر".وبدأ مبابي المولود في ضاحية بوندي بالعاصمة باريس، مشواره مع كرة القدم رفقة نادي موناكو الذي وافق على انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 بنظام الإعارة أولاً ومن ثم الانتقال الدائم إلى النادي الباريسي.