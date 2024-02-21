مدريد على أبواب صفقة مميزة.. الهدف نجم ليفركوزن؟

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن شركة ملابس كبرى (أحد رعاة ريال مدريد) تعمل بقوة على نقل فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، إلى صفوف الميرنجي خلال صيف 2025.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشركة كانت إحدى العوامل المساعدة في نجاح انتقال جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، وتريد تكرار نفس الأمر مع فيرتز الذي ترعاه أيضا.ويتألق فيرتز بشدة مع ليفركوزن هذا الموسم، حيث أحرز 8 أهداف وقدم 16 تمريرة حاسمة في 30 مباراة بجميع المسابقات.وأوضحت أن فيرتز يعد هدفا رئيسيا لبايرن ميونخ، لكن ليفركوزن يرفض بيع اللاعب إلى أكبر منافس له في ألمانيا.وذكرت "آس" أن اللاعب لا يرغب في ترك ليفركوزن قبل 2025، وفي ذلك التوقيت قد يكون الميرنجي في حاجة للاعب وسط جديد لتعويض الخسارة المحتملة لجهود لوكا مودريتش وتوني كروس.