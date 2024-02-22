الجولة الـ16 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. تعرف على المباريات

في اللقاء الأول يبدو الأنيق الأوفر حظاً لتحقيق الفوز وحصد النقاط الكاملة من منافسه، عطفاً على المستويات والنتائج والفوارق الفنية التي ترجح كفته للتفوق في مباراة اليوم.وتمكن تلامذة المدرب أحمد صلاح من تحقيق فوزين في المباراتين السابقتين، على حساب نوروز والشرطة، إذ اسهما بتحفيز الفريق لمواصلة العروض المميزة نحو بلوغ المربع الذهبي.بدوره يعاني أمانة بغداد من النتائج السلبية آخرها الخسارة أمام زاخو بهدف نظيف، ويتواجد حالياً في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.من جانبه يتطلع النجف الى تأكيد صحوته عقب تغلبه في آخر اختبار له على الحدود بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المنشود. وعلى الجانب الآخر يرنو أربيل للعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية مستنداً على الثقة التي اكتسبها في اللقاء السابق أمام كربلاء الذي انتهى بخماسية لصالح الفريق الشمالي مقابل ثلاثة أهداف للعميد الكربلائي.وفي سياق متصل تستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة الـ16 حينما يلعب القوة الجوية المتصدر أمام نادي القاسم، ويحل نفط ميسان ضيفاً على الحدود، وينشد نفط الوسط الفوز بمواجهة نوروز، بينما يستضيف دهوك متحديه كربلاء بطموح تحقيق الانتصار الثاني توالياً.وتختتم الجولة الـ16 بعد غد السبت عندما تقام فيه 4 لقاءات أبرزها التي تجمع الشرطة الوصيف بنظيره الكهرباء، وفي بقية المباريات يشد زاخو الرحال لملاقاة نفط البصرة، ويلتقي النفط بالميناء، بالوقت الذي سيكون فيه ملعب المدينة الدولي مسرحاً لمواجهة الزوراء والكرخ.