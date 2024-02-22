الرياضات الرقمية والكلاسيكية.. العراق يشارك بدورة ألعاب المستقبل في قازان (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



افتتحت مساء أمس الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، دورة ألعاب المستقبل في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية بمشاركة رياضيين يمثلون 107 دول.



وجاءت روسيا المضيفة والولايات المتحدة وألمانيا إضافة إلى 15 دولة عربية بينها العراق ومصر وسوريا واليمن وفلسطين ضمن أبرز الدول المشاركة في الدورة.

⚡️Соединённые Штаты Америки приехали на "Игры будущего" в Казань pic.twitter.com/MTDNsEKEgM — Berliner 24 (@RuBerlin8) February 21, 2024



وهنا القائمة الكاملة للدول المشاركة في دورة ألعاب المستقبل في قازان:



روسيا- أستراليا - النمسا - أذربيجان- الجزائر - أنغولا- الأرجنتين - أرمينيا - البحرين - بيلاروسيا - بلجيكا - بنين - بلغاريا - بوليفيا - البوسنة والهرسك - بوتسوانا - البرازيل - بريطانيا العظمى - هنغاريا - فنزويلا - فيتنام - هايتي - غيانا - غانا - غواتيمالا - ألمانيا - هندوراس - اليونان -جورجيا - الدنمارك - مصر - زامبيا - زيمبابوي - الهند - إندونيسيا - الأردن - العراق - إيران - إسبانيا - إيطاليا - اليمن - كازاخستان - كمبوديا - الكاميرون - كندا - قبرص - قيرغيزستان - الصين - كولومبيا - جمهورية الكونغو - جمهورية كوريا - كوت ديفوار - كوبا - الكويت - جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية - لاتفيا - لبنان - موريتانيا- مدغشقر - ماليزيا - مالي - المكسيك - جمهورية - مولدوفا - منغوليا - ميانمار - ناميبيا - نيجيريا - هولندا - نيوزيلندا - الإمارات العربية المتحدة - سلطنة عمان - باكستان - فلسطين - باراغواي- بيرو - البرتغال - رواندا - رومانيا - المملكة العربية السعودية - مقدونيا الشمالية – صربيا - سنغافورة - الجمهورية العربية السورية -سلوفاكيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - طاجيكستان - تايلاند - تنزانيا - تونس - تركمانستان - تركيا - أوغندا - أوزبكستان - أوروغواي - الفلبينين - فنلندا - فرنسا - كرواتيا- إفريقيا الوسطى - الجبل الأسود - التشيك - تشيلي - الاكوادور - إستونيا - إثيوبيا - جنوب إفريقيا. وهنا القائمة الكاملة للدول المشاركة في دورة ألعاب المستقبل في قازان:روسيا- أستراليا - النمسا - أذربيجان- الجزائر - أنغولا- الأرجنتين - أرمينيا - البحرين - بيلاروسيا - بلجيكا - بنين - بلغاريا - بوليفيا - البوسنة والهرسك - بوتسوانا - البرازيل - بريطانيا العظمى - هنغاريا - فنزويلا - فيتنام - هايتي - غيانا - غانا - غواتيمالا - ألمانيا - هندوراس - اليونان -جورجيا - الدنمارك - مصر - زامبيا - زيمبابوي - الهند - إندونيسيا - الأردن -- إيران - إسبانيا - إيطاليا - اليمن - كازاخستان - كمبوديا - الكاميرون - كندا - قبرص - قيرغيزستان - الصين - كولومبيا - جمهورية الكونغو - جمهورية كوريا - كوت ديفوار - كوبا - الكويت - جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية - لاتفيا - لبنان - موريتانيا- مدغشقر - ماليزيا - مالي - المكسيك - جمهورية - مولدوفا - منغوليا - ميانمار - ناميبيا - نيجيريا - هولندا - نيوزيلندا - الإمارات العربية المتحدة - سلطنة عمان - باكستان - فلسطين - باراغواي- بيرو - البرتغال - رواندا - رومانيا - المملكة العربية السعودية - مقدونيا الشمالية – صربيا - سنغافورة - الجمهورية العربية السورية -سلوفاكيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - طاجيكستان - تايلاند - تنزانيا - تونس - تركمانستان - تركيا - أوغندا - أوزبكستان - أوروغواي - الفلبينين - فنلندا - فرنسا - كرواتيا- إفريقيا الوسطى - الجبل الأسود - التشيك - تشيلي - الاكوادور - إستونيا - إثيوبيا - جنوب إفريقيا.

«Игры будущего» в Казани выглядят сочно.



И это только открытие турнира. pic.twitter.com/c3iKuByd2M — Berliner 24 (@RuBerlin8) February 21, 2024

وتستمر فعاليات ألعاب المستقبل في قازان حتى الثالث من مارس المقبل، حيث تجمع الألعاب بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية، وتشهد الدورة مشاركة حوالي ألفي شخص في 21 تخصصا مبتكرا.

وستقام هذه الألعاب في قازان في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس القادم، حيث تجمع بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية.



وسيتنافس حوالي ألفي شخص من 107 دول في جميع أنحاء العالم في 21 تخصصا مبتكرا (16 في البرنامج الرئيسي وخمسة في البرنامج الموسع) وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والبيئة الرقمية والنشاط البدني.



وتنقسم المنافسات إلى خمسة "تحديات": الرياضة والتكتيكات والاستراتيجية والتكنولوجيا والسرعة.



وتجمع "الألعاب" بين الرياضات الكلاسيكية ونظيراتها الرقمية: كرة القدم التقليدية، وكرة السلة، والهوكي، والفنون القتالية، وسباقات السرعة، والتزلج، وركوب الدراجات الافتراضية.



وتتضمن منافسات "التكتيكات" ألعاب إطلاق النار الإلكترونية والمسابقات في ساحة علامة الليزر.



وتتميز منافسات "الإستراتيجية" بساحات المعارك الشهيرة من ألعاب MOBA وWorld of Tanks، بالإضافة إلى اختبارات التحمل.



وستتطلب من المشاركين السرعة لإكمال الألعاب القديمة في أسرع وقت ممكن ثم التنافس في التحديات البدنية.



أما منافسات "التكنولوجيا" فهي عبارة عن مسابقات الطائرات بدون طيار والروبوتات التي سيتم التحكم فيها من قبل المشاركين، ومحاكي الرقص، وألعاب الواقع الافتراضي، والمعارك الإلكترونية، والبرمجة الرياضية.