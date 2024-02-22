خبر سار من كروس لمنتخب ألمانيا

وكتب كروس في حسابه على موقع "إنستغرام": "سألعب مع ألمانيا مرة أخرى بدءا من اذار، لماذا؟ لأن المدرب الوطني طلب مني ذلك. أنا متأكد أن هذا الفريق بمقدوره القيام بأمور مميزة في كأس أوروبا".وكان نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني فتح الشهر الماضي إمكانية عودته إلى صفوف ألمانيا "أنا بصدد التفكير في المنتخب الوطني. هناك إمكانية، نعم، لكننا سنرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للتمديد (مع ريال مدريد). في الوقت الحالي، لا أعرف".وتطرق مدرب المنتخب الألماني، يوليان ناغلسمان، في كانون الاول الماضي إلى إمكانية استدعاء لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاما والذي اعتزل اللعب الدولي بعد كأس أوروبا صيف 2021، في أفق الاستفادة من خبراته في كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.واعتبر مدربه الإيطالي في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، أن عودة كروس للمشاركة في كأس أوروبا "يمكن أن تعمل بشكل جيد".وأضاف "أداؤه هذا الموسم رائع بكل بساطة. إنه يظهر جودته دائما. لا يعاني من تراجع في مستواه، ولا يتألق ويتراجع. إنه لاعب يجب أن ينهي مسيرته على أعلى مستوى".ويحمل كروس ألوان ريال مدريد منذ 2014 قادما من بايرن ميونخ وأحرز مع الفريق الملكي الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.