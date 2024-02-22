بنزيما يحتفي بيوم التأسيس السعودي على طريقته

واحتفى نادي الاتحاد بيوم التأسيس بطريقة مميزة بإنتاج فيديو خاص، ضم مشاركة لافتة من نجوم الفريق، وعلى رأسهم النجم الفرنسي اللامع، كريم بنزيما، وهم يرتدون الزي السعودي التقليدي، يُعد تجسيدًا حيًا لتلاقح الثقافات واحترام التراث من خلال حسابه على منصة إكس.

Saudi Founding Day 🇸🇦 pic.twitter.com/PbUgYXiHAH — Karim Benzema (@Benzema) February 22, 2024

وأطلق نادي الاتحاد هذا الفيديو المميز، معلقًا بكلمات تعبر عن عمق الفخر والتقدير لمسيرة المملكة الطويلة من المجد والإنجاز. "من يوم بدينا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز، ونعتز بحاضر زاهر، ونمضي نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهارًا".يذكر أن كريم بنزيما، كان قد احتفى أيضا بـ اليوم الوطني السعودي الـ 93، الموافق لـ 23 كانون الاول من كل سنة من خلال ارتدائه الزي التقليدي السعودي.ونشر كريم بنزيما وقتها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورته بالزي السعودي، معلقا عليها: "انظر إلى الحياة التي نعيشها.. يوم وطني سعودي سعيد".