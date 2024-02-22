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ألونسو يرد على انباء تدريبه بايرن ميونخ وليفربول
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
رد مدرب نادي باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، اليوم الخميس، على أنباء ارتباطه بتدريب بايرن ميونيخ وليفربول مؤكداً أنه ليس لديه ما يقوله على تلك الأخبار في الوقت الحالي.
وقال الونسو في حديثه للصحافة عن ترشيحه لتولي تدريب الفريقين: "ليس لدي ما اقوله بشأن هذا الأمر حالياً".
اضاف: "أركز على عملي حالياً مع ليفركوزن أما المستقبل فليس لدي ما أقوله بشأنه".
ويقدم ألونسو عملاً عظيماً مع ليفركوزن حيث يتصدر جدول ترتيب البوندسليغا منفرداً ويرتبط بتدريب ليفربول وبايرن ميونيخ عقب رحيل كلوب وتوخيل ينهاية الموسم.
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