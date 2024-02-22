الاتحاد الاسباني يمدد عقد مدرب "لاروخا"

وقال الاتحاد الإسباني في بيان، إن "تمديد عقد دي لا فوينتي (62 عاما) كان ضروريا "لتأمين الاستقرار للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض كأس أوروبا في حزيران المقبل".وكان عقد المدرب الإسباني سينتهي في 30 حزيران المقبل، أي في منتصف مشاركة منتخب إسبانيا في بطولة كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا من 14 حزيران حتى 14 تموز المقبلين.وعين دي لا فوينتي على رأس الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا في نهاية عام 2022، بعد الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لكأس العالم التي استضافتها قطر وتوجت الأرجنتين بلقبها على حساب فرنسا.وقاد دي لا فوينتي منتخب "لاروخا" في عشر مباريات فاز بتسع منها وخسر مرة.وسبق لدي لا فوينتي أن درب منتخبات إسبانيا في الفئات العمرية دون 23 و21 و19 عاما منذ عام 2013، وقبلها ألافيس في 2011 وأتلتيك بلباو مرتين.